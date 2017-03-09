﻿ Жозе Моуринью: «Мы с Калачевым сказали друг другу «заткнись», но после игры помирились». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жозе Моуринью: «Мы с Калачевым сказали друг другу «заткнись», но после игры помирились»

09.03.2017 23:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о небольшом конфликте с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым по ходу матча в 1/8 финала Лиги Европы (1:1).

«Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд».

Ну а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись», – передает слова Моуринью корреспондент Sports.ru Александр Митрофанов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о небольшом конфликте с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым по ходу матча в 1/8 финала Лиги...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Караневский: «Цель – в каждом матче побеждать. Ну какие цели на сезон, ребята?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика