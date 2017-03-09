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Олег Караневский: «Цель – в каждом матче побеждать. Ну какие цели на сезон, ребята?»

09.03.2017 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о задачах на сезон.

- Какие все-таки цели на сезон стоят перед командой?..

– Цель – в каждом матче побеждать. Ну какие цели на сезон, ребята? Естественно, хотим быть максимально высоко. Получится зацепиться за высокие места – ну, здорово.

На победах построена система поощрения в клубе. Побеждайте и зарабатывайте! – сказал Караневский.

Отметим, ранее Караневский заявлял об амбициях пробиться в Лигу Европы через Кубок Беларуси, а главный тренер команды выразил желание попасть в восьмерку.

Олег Караневский: «Пробиться в Лигу Европы через Кубок? Почему нет. Если нет амбиций, то зачем работать» 

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Председатель «Слуцка» Олег Караневский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о задачах на сезон.

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