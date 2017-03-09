Жена известного белорусского футбольного агента Николая Шпилевского Елена рассказала, что с мужем будут следить в чемпионате Беларуси в первую очередь за брестским «Динамо».

– За кем вам будет любопытно понаблюдать в нашем новом чемпионате?

– За брестским «Динамо». Кстати, туда перешел Колин игрок — вратарь Малерб. Привозил муж и Кураньи, который очень хорошо отозвался о динамовской команде и ее тренере. Но приезд Кевина в лагерь брестчан в Турции — это, конечно, больше пиар. Он уже объявил о завершении карьеры: собирается сделать прощальный матч на 60-тысячном стадионе «Штутгарта», на который позовет Глеба. Как и Анри, Кураньи говорил, что партнера уровня Алекса — по передачам и мышлению, видящего ситуацию на пять ходов вперед, — редко где встречал...

А Бресту желаем всего наилучшего. Видели динамовское руководство — думаем, все у них получится. Хорошо бы, как в БАТЭ у Капского. Борисовчане вообще начинали практически с нуля, а до какого уровня добрались?! Они и в Германии научились многому.

Помню, после продажи Глеба Анатолий со своими коллегами часто приезжал в Штутгарт, где они изучали всю структуру клуба. А муж тогда много им помогал — как и потом самому Саше в «Арсенале». Кстати, с тем лондонским периодом связан и наш главный футбольный стресс — финал Лиги чемпионов в 2006 году. Тогда «канониры», у которых удалили вратаря Леманна, уступили «Барселоне» 1:2, хотя вели в счете почти до самой концовки. Прилетели ночью из Парижа с мужем и Сашей — и у всех внутри такое опустошение… Как и на стадионе было у его папы, у брата, у Жени Гайдука, Рангника и Марио Гомеса, который тогда молился на Глеба.

На том же матче испытала и нефутбольный стресс. Жуткий ажиотаж — цена билета у перекупщиков доходила до четырех тысяч евро. А некоторые безбилетники пытались перебраться через высоченные металлические ворота, и два человека напоролись на штыри — их доставали оттуда с помощью медицинских вертолетов...

А на поле «Стад де Франс» Анри с Глебом вытворяли чудеса. «Арсенал» был достоин победы, но судьба распорядилась иначе. На следующий день мы отправились на Марбелью — хоть как-то развеяться. Но в этом испанском городе, наверное, самое большое скопление англичан. Только где показались — сразу толпа: Глеб! Глеб! Первый раз увидела, как Саша пытался скрыться от поклонников, – вспомнила Шпилевская.