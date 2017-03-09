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Моуринью – Калачеву: «Хотел, чтобы ты получил желтую»
09.03.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Ростовом» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы обнялся с полузащитником ростовского клуба Тимофеем Калачевым.
По ходу игры у Моуринью с Калачевым случился небольшой конфликт, в ходе которого белорус получил желтую карточку, из-за чего пропустит ответную игру.
«Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель», – улыбаясь, сказал Моуринью Калачеву.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Ростовом» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы обнялся с полузащитником ростовского клуба Тимофеем...
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