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Моуринью – Калачеву: «Хотел, чтобы ты получил желтую»

09.03.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Ростовом» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы обнялся с полузащитником ростовского клуба Тимофеем Калачевым.

По ходу игры у Моуринью с Калачевым случился небольшой конфликт, в ходе которого белорус получил желтую карточку, из-за чего пропустит ответную игру.

«Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель», – улыбаясь, сказал Моуринью Калачеву.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Ростовом» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы обнялся с полузащитником ростовского клуба Тимофеем...

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