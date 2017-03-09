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Еще один футболист "Баварии" летом завершит карьеру

09.03.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар — Sputnik. Испанский полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Хаби Алонсо завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт, связывающий хавбека с "Баварией", рассчитан до конца сезона. В нынешнем розыгрыше Алонсо сыграл за мюнхенцев 27 матчей и забил три гола.

"Это было непростое решение, но я считаю, что сейчас подходящий момент. Я чувствую себя хорошо, но думаю, что это самое правильное время. Я хотел бы закончить карьеру на самом высоком уровне, и "Бавария" дает такую возможность. Я очень горд и счастлив играть за "Баварию" и быть частью этой семьи", — сказал 35-летний Алонсо.

В своем микроблоге Twitter футболист написал: "Я жил этим. Любил это. Прощай, прекрасная игра".

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в свою очередь отметил, что испанец является одним из величайших футболистов. "Он выиграл все, что можно только выиграть. Он выдающаяся личность, джентльмен футбола", — сказал Румменигге и добавил, что "Бавария" благодарна "великому игроку".

Алонсо в составе сборной Испании победил на чемпионате мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах. На клубном уровне, кроме "Баварии", он выступал за "Реал Сосьедад", "Эйбар", "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Алонсо является двукратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании и Германии, обладателем Суперкубка УЕФА и других трофеев.

Напомним, в феврале о завершении карьеры объявил капитан "Бавария" Филипп Лам. 33-летний защитник также покинет клуб в конце сезона. 

 
Теги: Минск
 
 
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После выхода "Баварии" в четвертьфинал Лиги чемпионов Хаби Алонсо объявил о решении завершить карьеру футболиста.

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