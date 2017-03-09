﻿ Команда Коли Лукашенко выиграла первую игру финала "Золотой шайбы". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Команда Коли Лукашенко выиграла первую игру финала "Золотой шайбы"

09.03.2017 20:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Хоккейная команда "Грифоны", в которой играет младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко, выиграла первый матч финальных соревнований "Золотая шайба".

Команда Коли Лукашенко выиграла первую игру финала "Золотой шайбы"
© Sputnik / Виктор Толочко
Команда "Грифоны" Николая Лукашенко выиграла городскую "Золотую шайбу"

Минские "Грифоны" выступают в дивизионе А младшей возрастной группы (2004 и 2005 годы рождения). Первый тур начался на льду "Чижовка-Арены", открыл соревнования министр спорта и туризма Александр Шамко.

Команда "Грифонов", где играет младший сын Александра Лукашенко Николай, одержала победу над гродненскими "Принеманскими ястребами" с сухим счетом 7:0.

Нападающий минской команды Николай Лукашенко забил два гола и сделал две результативные передачи. 

В дивизионе А кроме "Грифонов" играют победители областных состязаний – солигорский "Шахтер", "Принеманские ястребы" из Гродно и горецкий "Мираж". Финальные игры "Золотой шайбы" будут проходить на "Чижовка-Арене" до 12 марта – в этот день состоится финальная игра и встреча за третье место.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минской команды Николай Лукашенко забил два гола и сделал две результативные передачи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Елена Шпилевская: «Муж поругался с Чижом из-за Путило, который даже спасибо не сказал, а «отблагодарил» сменой агента»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика