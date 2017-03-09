МИНСК, 9 мар – Sputnik. Хоккейная команда "Грифоны", в которой играет младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко, выиграла первый матч финальных соревнований "Золотая шайба".

Минские "Грифоны" выступают в дивизионе А младшей возрастной группы (2004 и 2005 годы рождения). Первый тур начался на льду "Чижовка-Арены", открыл соревнования министр спорта и туризма Александр Шамко.

Команда "Грифонов", где играет младший сын Александра Лукашенко Николай, одержала победу над гродненскими "Принеманскими ястребами" с сухим счетом 7:0.

Нападающий минской команды Николай Лукашенко забил два гола и сделал две результативные передачи.

В дивизионе А кроме "Грифонов" играют победители областных состязаний – солигорский "Шахтер", "Принеманские ястребы" из Гродно и горецкий "Мираж". Финальные игры "Золотой шайбы" будут проходить на "Чижовка-Арене" до 12 марта – в этот день состоится финальная игра и встреча за третье место.