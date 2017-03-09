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Максим Витус: «В брестском «Динамо» не заоблачные зарплаты и нет каких-то шальных бонусов»

10.03.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус в интервью журналисту «Прессбола» Виктору Казюлину рассказал о финансовых условиях в клубе.

– Судя по всему, над предложением из Бреста ты размышлял недолго...

– Естественно, после расставания со «Сплитом» у меня имелись карьерные варианты, среди которых были и хорошие заграничные. Однако брестчане в числе первых обратились с конкретикой. Все разложили по полочкам, рассказали о планах, выказали предметную заинтересованность во мне, устроили встречи с тренерами. И я сделал осознанный выбор.

Сразу оговорюсь: руководствовался не финансовыми соображениями. В «Динамо» не заоблачные зарплаты и нет каких-то шальных бонусов. Зато есть развитие, перспективы и четкие турнирные ориентиры — это и подкупило.

А «предсезонка» лишь укрепила в мысли, что не ошибся. Ни у кого из ребят нет претензий. Руководство создало максимально комфортные условия. Два насыщенных зарубежных сбора, в Турции и Испании, сильные оппоненты в спаррингах – классное подспорье в подготовительном плане. Да и созданию отличной атмосферы в команде эти выезды немало поспособствовали. Коллектив-то изрядно обновленный, – сказал Витус.

 
Теги: Брест
 
 
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус в интервью журналисту «Прессбола» Виктору Казюлину рассказал о финансовых условиях в клубе.

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