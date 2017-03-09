Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Не стоит забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Хорошо, что все-таки удалось сравнять счет. Во втором тайме играли лучше, начали создавать моменты. Могли забить и второй мяч, но не вышло. Нужно двигаться дальше.

Настраивались на победу. Если учесть, что проигрывали, а затем сравняли, то все нормально. Для нас это хороший опыт.

Робость? Все было нормально. У нас есть опыт игры в Лиге чемпионов против сильных игроков. Это был обычный большой матч», – сказал Калачев.

Калачев как хэдлайнер матча с «МЮ»

«Взял и затолкал арахис себе в ноздрю». Тимофей Калачев, каким вы его не знаете

Жозе Моуринью: «Мы с Калачевым сказали друг другу «заткнись», но после игры помирились»