|
Тимофей Калачев: «Могли забить «МЮ» и второй мяч»
10.03.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Не стоит забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Хорошо, что все-таки удалось сравнять счет. Во втором тайме играли лучше, начали создавать моменты. Могли забить и второй мяч, но не вышло. Нужно двигаться дальше.
Настраивались на победу. Если учесть, что проигрывали, а затем сравняли, то все нормально. Для нас это хороший опыт.
Робость? Все было нормально. У нас есть опыт игры в Лиге чемпионов против сильных игроков. Это был обычный большой матч», – сказал Калачев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии