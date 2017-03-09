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Тимофей Калачев: «Могли забить «МЮ» и второй мяч»

10.03.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Не стоит забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Хорошо, что все-таки удалось сравнять счет. Во втором тайме играли лучше, начали создавать моменты. Могли забить и второй мяч, но не вышло. Нужно двигаться дальше.

Настраивались на победу. Если учесть, что проигрывали, а затем сравняли, то все нормально. Для нас это хороший опыт.

Робость? Все было нормально. У нас есть опыт игры в Лиге чемпионов против сильных игроков. Это был обычный большой матч», – сказал Калачев.

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Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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