﻿ Фристайл. ЧМ-2017. Густик и Гладченко вышли в финал, Романовская выбыла. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фристайл. ЧМ-2017. Густик и Гладченко вышли в финал, Романовская выбыла

10.03.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Фристайл

ЧМ-2017

Сьерра-Невада, Испания

Квалификация

Мужчины

1. Мак Бохонон (США) – 124,34

2. Ци Гуанпу (Китай) – 118,55

3. Ган Чжоу (Китай) – 113,28…

7. Максим Густик (Беларусь) – 109,75

8. Станислав Гладченко (Беларусь) – 108,54

Женщины

Александра Романовская заняла 19-е место в квалификации и не смогла пройти в финал.

Финальные соревнования начнутся сегодня в 21.30 по белорусскому времени.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фристайл ЧМ-2017 Сьерра-Невада, Испания Квалификация Мужчины 1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Витус: «В брестском «Динамо» не заоблачные зарплаты и нет каких-то шальных бонусов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика