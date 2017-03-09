|
Фристайл. ЧМ-2017. Густик и Гладченко вышли в финал, Романовская выбыла
10.03.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Фристайл
ЧМ-2017
Сьерра-Невада, Испания
Квалификация
Мужчины
1. Мак Бохонон (США) – 124,34
2. Ци Гуанпу (Китай) – 118,55
3. Ган Чжоу (Китай) – 113,28…
7. Максим Густик (Беларусь) – 109,75
8. Станислав Гладченко (Беларусь) – 108,54
Женщины
Александра Романовская заняла 19-е место в квалификации и не смогла пройти в финал.
Финальные соревнования начнутся сегодня в 21.30 по белорусскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фристайл ЧМ-2017 Сьерра-Невада, Испания Квалификация Мужчины 1.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии