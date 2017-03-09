Фристайл

ЧМ-2017

Сьерра-Невада, Испания

Квалификация

Мужчины

1. Мак Бохонон (США) – 124,34

2. Ци Гуанпу (Китай) – 118,55

3. Ган Чжоу (Китай) – 113,28…

7. Максим Густик (Беларусь) – 109,75

8. Станислав Гладченко (Беларусь) – 108,54

Женщины

Александра Романовская заняла 19-е место в квалификации и не смогла пройти в финал.

Финальные соревнования начнутся сегодня в 21.30 по белорусскому времени.