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Немецкий футбольный союз положительно оценил судейство Айтекина в матче «Барселона» – «ПСЖ»
10.03.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1, первая игра – 0:4) Дениз Айтекин получил от Немецкого футбольного союза высокую оценку за свое судейство.
Источники в федерации сообщили испанской газете As, что немецкий рефери справился с работой «очень хорошо», а его решение назначить на 90-й минуте пенальти за фол против Луиса Суареса было обоснованным.
Ранее стало известно, что Айтекин, скорее всего, больше не будет судить в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1, первая игра – 0:4) Дениз Айтекин получил от Немецкого футбольного союза высокую...
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