﻿ Калачев поругался с тренером "Манчестер Юнайтед" на матче в Ростове. 21.by
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Калачев поругался с тренером "Манчестер Юнайтед" на матче в Ростове

10.03.2017 08:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Небольшой конфликт между игроком ФК "Ростов" Тимофеем Калачевым и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью завершился примирением, заявил наставник английской команды.

Накануне в Ростове-на-Дону прошли игра 1/8 финала Лиги Европы, которая завершилась вничью – 1:1. Моуринью и Калачев повздорили в середине первого тайма из-за недовольства белорусского полузащитника действиями защитника "МЮ" Дейли Блинда.

"После матча мы помирились друг с другом, высказали уважение. Самое главное, что я его поблагодарил за то, что они будут играть на "Олд Траффорд", – сказал Моуринью после игры.

Ответный матч пройдет 16 марта в Манчестере. При этом Моуринью отметил, что после результата в Ростове-на-Дону можно считать, что английский клуб в шаге от четвертьфинала. В свою очередь наставник ростовской команды Иван Данильянц заявил, что "Ростов" может побороться на поле соперника.

 
Теги: Минск
 
 
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Ссора между белорусским полузащитником и английским тренером произошла из-за недовольства Калачева действиями защитника "МЮ" Дейли Блинда.

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