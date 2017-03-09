МИНСК, 10 мар – Sputnik. Небольшой конфликт между игроком ФК "Ростов" Тимофеем Калачевым и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью завершился примирением, заявил наставник английской команды.

Накануне в Ростове-на-Дону прошли игра 1/8 финала Лиги Европы, которая завершилась вничью – 1:1. Моуринью и Калачев повздорили в середине первого тайма из-за недовольства белорусского полузащитника действиями защитника "МЮ" Дейли Блинда.

"После матча мы помирились друг с другом, высказали уважение. Самое главное, что я его поблагодарил за то, что они будут играть на "Олд Траффорд", – сказал Моуринью после игры.

Ответный матч пройдет 16 марта в Манчестере. При этом Моуринью отметил, что после результата в Ростове-на-Дону можно считать, что английский клуб в шаге от четвертьфинала. В свою очередь наставник ростовской команды Иван Данильянц заявил, что "Ростов" может побороться на поле соперника.