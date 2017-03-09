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НБА. Уэстбрук сравнялся с Чемберленом по количеству трипл-даблов за сезон

10.03.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук в четверг сравнялся с легендарным центровым Уилтом Чемберленом по количеству трипл-даблов за один сезон, сообщает The Score.

В матче с «Сан-Антонио» (102:92) Уэстбрук набрал 23 очка, 13 подборов и 13 передач, оформив 31-й трипл-дабл в текущем розыгрыше. Столько же трипл-даблов было у Чемберлена в сезоне-1967/68, что является вторым результатом в истории НБА.

На первом месте Оскар Робертсон – 41 трипл-дабл в сезоне-1961/62, когда разыгрывающий в среднем набирал 30,8 очка, 12,5 подбора и 11,4 передачи.

 

 
 
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Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук в четверг сравнялся с легендарным центровым Уилтом Чемберленом по количеству трипл-даблов за один сезон, сообщает The Score.

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