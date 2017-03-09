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Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана»

10.03.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В центральном матче 28-го тура итальянской серии А «Ювентус» примет «Милан», «Наполи» сыграет дома с «Кротоне», «Интер» – с «Аталантой», а «Рома» встретится на выезде с «Палермо».

Чемпионат Италии

28-й тур

Ювентус – Милан
Дата проведения
10 марта, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Сампдория
Дата проведения
11 марта, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Болонья
Дата проведения
12 марта, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Пескара – Удинезе
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Адриатико»
превью матча онлайн статистика

 

Кьево – Эмполи
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Кротоне
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Аталанта
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Кальяри
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Палермо – Рома
Дата проведения
12 марта, 22.45, «Ренцо Барбера»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Торино
Дата проведения
13 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В центральном матче 28-го тура итальянской серии А «Ювентус» примет «Милан», «Наполи» сыграет дома с «Кротоне», «Интер» – с «Аталантой», а «Рома» встретится на...

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