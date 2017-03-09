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Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана»
10.03.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
В центральном матче 28-го тура итальянской серии А «Ювентус» примет «Милан», «Наполи» сыграет дома с «Кротоне», «Интер» – с «Аталантой», а «Рома» встретится на выезде с «Палермо».
Чемпионат Италии
28-й тур
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В центральном матче 28-го тура итальянской серии А «Ювентус» примет «Милан», «Наполи» сыграет дома с «Кротоне», «Интер» – с «Аталантой», а «Рома» встретится на...
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