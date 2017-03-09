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«Неман-Агро» может стать 16-м участником первой лиги

10.03.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, столбцовский «Неман-Агро» может стать 16-м участником первой лиги. Эту информацию подтвердили несколько источников. В частности, сообщается, что в этом случае клуб может получить небольшую отсрочку по прохождению лицензирования.

Ясность по этому вопросу может наступить сегодня: в четверг состоялась соответствующая встреча в Столбцовском райисполкоме, о ее результатах пока не сообщается.

Напомним, завоевавший по спортивному принципу право участия в первой лиге «Клецк» отказался от выступления в турнире и остается во второй лиге.

«Неман-Агро» в предыдущем розыгрыше турнира занял четвертое место и, согласно регламенту, имеет право претендовать на повышение в классе в случае отказа кого-либо из трех первых команд.

Вчера стало известно, что «Неман-Агро» подтвердил свое участие во второй лиге. Если команда все-таки пополнит первую лигу, то количество подтвердивших участие во второй лиге команд сократится до девяти.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, столбцовский «Неман-Агро» может стать 16-м участником первой лиги.

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