Как стало известно Tribuna.com, сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка первой лиги. Мероприятие начнется после окончания совещания по вопросу рассмотрения представления Следственного комитета.

На ней будут присутствовать представители 16 команд. 15 из них ранее подтвердили свое участие в турнире. Как сообщала ранее Tribuna.com, 16-м участником первой лиги может стать «Неман-Агро».

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«Неман-Агро» может стать 16-м участником первой лиги