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Сегодня состоится жеребьевка первой лиги

10.03.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка первой лиги. Мероприятие начнется после окончания совещания по вопросу рассмотрения представления Следственного комитета.

На ней будут присутствовать представители 16 команд. 15 из них ранее подтвердили свое участие в турнире. Как сообщала ранее Tribuna.com, 16-м участником первой лиги может стать «Неман-Агро».

Больше новостей о первой лиге можно найти по тегу турнира.

«Неман-Агро» может стать 16-м участником первой лиги

 
Теги: Новости
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка первой лиги.

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