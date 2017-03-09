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Сегодня состоится жеребьевка первой лиги
10.03.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка первой лиги. Мероприятие начнется после окончания
На ней будут присутствовать представители 16 команд. 15 из них ранее подтвердили свое участие в турнире. Как
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Как стало известно Tribuna.com, сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка первой лиги.
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