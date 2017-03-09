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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА примет «Локомотив», СКА против «Динамо»
10.03.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут вторые матчи в сериях второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Вторые матчи
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 0-1
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Сегодня пройдут вторые матчи в сериях второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
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