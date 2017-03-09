﻿ Михаил Захаров: «Возрождение ВЕХЛ? Не будет толку. Сейчас все лучшие или в КХЛ, или уже и так играют у нас». 21.by
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Михаил Захаров: «Возрождение ВЕХЛ? Не будет толку. Сейчас все лучшие или в КХЛ, или уже и так играют у нас»

10.03.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в интервью журналисту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову поделился мнением о возможном возрождении ВЕХЛ.

– Того, что у национального чемпионата есть проблемы, не отрицает и федерация, ищет варианты. Как вам намерение опять возродить нечто «ВЕХЛообразное»?

– А никак. Не будет толку. Кого сейчас могут делегировать латыши? В лучшем случае — пару команд-середняков. И то если очень напрягутся. И смысл в этом? Еще пара-тройка игр с посредственными соперниками? Об украинцах уже не говорю.

Это не начало 2000-х, когда к нам в форме «Сокола» или «Риги» приезжала чуть ли не половина национальной сборной Украины и Латвии. Сейчас все лучшие или в КХЛ, или уже и так играют у нас, как тот же Михнов. Чтобы расти, нужно соперничать с сильными.

– Опять намекаете на вторую команду в КХЛ?

– Да что здесь намекать — прямым текстом говорю. Хотя и понимаю, что это нынче невозможно по нескольким причинам. Здесь и экономика, и то, что самой КХЛ второй наш клуб не нужен. Но две команды в ней, три-четыре в ВХЛ, остальные в национальном чемпионате — эта схема на сегодня была бы идеальной, другой, наверное, и нет. А федерация в итоге отказывается даже от участия в МХЛ, – сказал Захаров.

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в интервью журналисту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову поделился мнением о возможном возрождении ВЕХЛ.

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