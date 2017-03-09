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Мутко не прошел проверку и не сможет баллотироваться в совет ФИФА

10.03.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет попасть в совет ФИФА.

Как cообщает Associated Press, функционер не прошел проверку на соответствие требованиям организации. Поскольку Мутко является вице-премьером России, то его попадание в совет ФИФА нарушило бы устав организации, гарантирующий невмешательство со стороны правительств государств.

Отмечается, что отношение Мутко к докладу Ричарда Макларена для WADA не имеет в этом случае никакого значения. При этом у Мутко есть право на обжалование решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Мутко находится в руководящих органах ФИФА с 2009 года. В этом году он был одним из 5 претендентов на 4 места в совете ФИФА.

 
 
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Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет попасть в совет ФИФА.

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