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Сергей Бебешко: «Киль» – наиболее приемлемый вариант для БГК в 1/8 финала Лиги чемпионов»

10.03.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко поделился ожиданиями перед заключительным матчем групповой стадии Лиги чемпионов против «Виве».

- Завершаем групповой этап матчем против «Виве». Причем имеем шанс обойти польский клуб в турнирной таблице...

– Учитывая результат «Пика» и «Райн Левена» говорить о том, что мы можем изменить свое место в турнирной таблице, конечно же, можно и нужно. Но для этого необходимо обыгрывать Кельце в шесть мячей. Это непросто. Но игра против действующего победителя Лиги чемпионов у них дома – наш главный мотиватор.

Очень хотим удачно завершить групповой этап. Постараемся победить действующего обладателя трофея на его площадке. Знаю, что в Кельце едут наши болельщики. Так что мы просто обязаны отдать все силы для победы.

Судя по последним результатам «Виве», у соперник проживает не самый удачный игровой период…

– Любой команде, добивающейся больших результатов, нелегко играть в следующем сезоне. Все соперники, с которыми играет «Виве», очень мотивированы. Вне зависимости от турнирного положения стараются обыграть этот клуб. Так что для «Виве» сезон является непростым.

Думаю, что «Виве» планирует свою подготовку, рассчитывая на выход в Финал четырех. Поэтому пик формы планируется на май. Будет совсем неплохо, если мы сможем этот фактор использовать. Но не забываем –  в клубе собраны очень опытные игроки.

Конечно, никто не ожидал, что клуб из Кельце проиграет два матча подряд в Лиге чемпионов, потом с трудом одолеет «Пик» и уступит в Швеции. Думаю, «Виве» сейчас опасен, как раненый зверь. Тем более, у них остается шанс стать вторыми по итогам группового раунда.

- После победы «Пика» над «Райн Левен» у нас осталось три варианта соперничества для стартовой фазы плей-офф. В случае максимального результата в Кельце – получаем в 1/8 финала «Киль». Во всех остальных случаях «Фленсбург» либо «Веспрем». Какой для БГК вариант является более благоприятным?

– Более благоприятный вариант – это играть ответный матч плей-офф дома. Значит – «Киль». «Фленсбург» на сегодня сильнейший в бундеслиге. Они это доказывают не только игрой, но и положением в турнирной таблице. Команда славится вратарями, хорошим подбором игроков. Команда, которая знает, что такое победа в Лиге чемпионов. «Веспрем» – это соперник, которого мы до сих пор не обыгрывали. Хотя в последних матчах против них смотрелись неплохо. Проигрывали минимально, но проигрывали. Можно сказать, что в случае с «Веспремом» психологическая нагрузка будет серьезной.

Так что из трех вариантов «Киль» – наиболее приемлемый. Хотя и звучит не совсем скромно. Но в нынешней ситуации – это именно так.

- Кто едет в Кельце?

– Все, кто играл в последних матчах плюс Атьман. Остается Черепенько. В последнее время Павел тренировался в прогрессивном стиле. Так что наш выездной состав –  два вратаря  и четырнадцать полевых, – рассказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко поделился ожиданиями перед заключительным матчем групповой стадии Лиги чемпионов против «Виве».

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