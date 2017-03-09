Жена известного белорусского футбольного агента Николая Шпилевского Елена в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказала об отношениях с Александром Глебом.

— Шпилевский не занимается делами Александра Глеба...

— Ну да. Контракт закончился — четыре или пять лет назад.

— Что за черная кошка между ними пробежала?

— Это пусть мужики сами разбираются. А между мной и Сашей никаких кошек не пробегало. Да и Коля периодически с ним общается — все нормально. Саша и Слава — этап нашей жизни, который не вычеркнешь. Например, очень много занималась их недвижимостью в Минске: покупала, вела дизайнерский надзор, занималась ремонтом... Муж был футбольным агентом, а я помогала решать бытовые вопросы.

— Кажется, близ Штутгарта у Шпилевских с Глебом был дом на двоих. Остался?

— Нет, «доппельхауз» мы продали. Но живем там же, в двадцати километрах от города — просто в отдельном доме. Четыре года как переехали. И у Саши там тоже свой есть — у него большие вложения в недвижимость в Германии, – рассказала Шпилевская.