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Елена Шпилевская: «У Глеба большие вложения в недвижимость в Германии»
10.03.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Жена известного белорусского футбольного агента Николая Шпилевского Елена в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказала об отношениях с Александром Глебом.
— Шпилевский не занимается делами Александра Глеба...
— Ну да. Контракт закончился — четыре или пять лет назад.
— Что за черная кошка между ними пробежала?
— Это пусть мужики сами разбираются. А между мной и Сашей никаких кошек не пробегало. Да и Коля периодически с ним общается — все нормально. Саша и Слава — этап нашей жизни, который не вычеркнешь. Например, очень много занималась их недвижимостью в Минске: покупала, вела дизайнерский надзор, занималась ремонтом... Муж был футбольным агентом, а я помогала решать бытовые вопросы.
— Кажется, близ Штутгарта у Шпилевских с Глебом был дом на двоих. Остался?
— Нет, «доппельхауз» мы продали. Но живем там же, в двадцати километрах от города — просто в отдельном доме. Четыре года как переехали. И у Саши там тоже свой есть — у него большие вложения в недвижимость в Германии, – рассказала Шпилевская.
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Жена известного белорусского футбольного агента Николая Шпилевского Елена в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказала об отношениях с...
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