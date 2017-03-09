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Александра Герасименя: «Мне интересно узнать и научиться применять на практике учения Древнего Востока»

10.03.2017 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказал, что хочет научиться применять на практике учения Древнего Востока.

— Александра, при всех ваших многочисленных победах осталось ли в вас еще желание научиться чему-то новому, достичь новых высот, может, даже в новой сфере?

— Да, мне интересно узнать и научиться применять на практике учения Древнего Востока, которые помогают понять, что у тебя происходит внутри. Вот у меня вид спорта, в котором присутствует стихия воды, и с ней тоже надо уметь взаимодействовать. К ней надо привыкнуть, с ней надо договориться. Она же живая! У спортсменов-пловцов есть чувство воды. Когда я прихожу на тренировку в плохом настроении, то вода не принимает, начинает ломать. А когда с хорошим — могу даже поговорить с ней: «Вот я пришла, буду тренироваться, помоги мне». И тренировка проходит отлично. Или же, например, как бы хорошо ни подготовился, но всегда присутствует человеческий фактор. Умение отключиться от внешнего и настроиться на работу, умение преобладать над своим телом и быть сильным духом и дает преимущество в спорте. Восточные же практики как раз-таки и учат этому.

Иногда в бытовых вопросах я слишком импульсивна, и мне надо научиться по-другому реагировать, соответственно, в повседневной жизни тоже могут помочь восточные учения. Сейчас такое время, что везде царят постоянные гонка, суета, конкуренция. Мне хочется найти уединенное место и уехать хоть на пару дней, чтобы никого не было, не было ни интернета, ни телефона. Это поможет отрешиться от мира, разгрузиться, успокоить свой ритм жизни, побыть наедине с собой и понять свои потребности. Я мечтаю об этом!

Если внутри дискомфорт, то и снаружи будет так же, вся жизнь будет такая, и не будет получаться то, чего ты хочешь. Эти практики и направлены на понимание себя, своего предназначения и цели, которой ты служишь, – сказала Герасименя.

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Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказал, что хочет научиться применять на практике учения Древнего Востока.

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