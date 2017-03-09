﻿ Вадим Девятовский: «Лучше аншлаг на 20-тысячном «Динамо», чем на треть заполненные стотысячные трибуны, как было в «Лужниках». 21.by
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Вадим Девятовский: «Лучше аншлаг на 20-тысячном «Динамо», чем на треть заполненные стотысячные трибуны, как было в «Лужниках»

10.03.2017 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что малая вместимость обновленного стадиона «Динамо» не помешает ему принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня.

«Есть соревнования, которые проводятся на стадионах вместимостью 30 тысяч, не меньше. У нас на «Динамо» после реконструкции будет в районе 20 тысяч мест, и этот вопрос был задан на самом высоком уровне — а не получится ли так, что мы сделаем «конфетку» малой вместимости. Сейчас я вам отвечаю — так не получится. Мы заручились поддержкой и Себастьяна Коэ, и Сергея Бубки, и президента Европейской ассоциации легкой атлетики. Общее мнение таково, что уж лучше аншлаг на 20-тысячном стадионе, чем на треть заполненные стотысячные трибуны, как было в «Лужниках» на чемпионате мира 2013 года.

Нужна хорошая телекартинка, она играет огромную роль. Мне высокопоставленные спортивные чиновники сказали именно так: количество зрительских мест — величина относительная. Так что мы остаемся на проектной величине вместимости трибун, но делаем из стадиона «конфетку», – сказал Девятовский.

 
 
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что малая вместимость обновленного стадиона «Динамо» не помешает ему принимать...

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