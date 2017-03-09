|
Брестское «Динамо» проведет презентацию формы для болельщиков
10.03.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщила Tribuna.com пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, брестское «Динамо» проведет отдельную презентацию формы для болельщиков.
– Действительно, изначальная презентация была для журналистов и партнеров клуба. Но после этого обязательно состоится презентация для наших болельщиков, о которых мы не забываем.
Точная дата мероприятия еще не известна, но мы сразу сообщим ее на своем официальном сайте, – сказала Хижинкова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила Tribuna.com пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, брестское «Динамо» проведет отдельную презентацию формы для болельщиков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии