Как сообщила Tribuna.com пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, брестское «Динамо» проведет отдельную презентацию формы для болельщиков.

– Действительно, изначальная презентация была для журналистов и партнеров клуба. Но после этого обязательно состоится презентация для наших болельщиков, о которых мы не забываем.

Точная дата мероприятия еще не известна, но мы сразу сообщим ее на своем официальном сайте, – сказала Хижинкова.

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