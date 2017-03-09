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Брестское «Динамо» проведет презентацию формы для болельщиков

10.03.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщила Tribuna.com пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, брестское «Динамо» проведет отдельную презентацию формы для болельщиков.

– Действительно, изначальная презентация была для журналистов и партнеров клуба. Но после этого обязательно состоится презентация для наших болельщиков, о которых мы не забываем.

Точная дата мероприятия еще не известна, но мы сразу сообщим ее на своем официальном сайте, – сказала Хижинкова.

Размашистая презентация формы от брестского «Динамо»

Как болельщики брестского «Динамо» протестуют против закрытой презентации формы

 
 
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Как сообщила Tribuna.com пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, брестское «Динамо» проведет отдельную презентацию формы для болельщиков.

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