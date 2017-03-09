Жена известного белорусского футбольного агента Николая Шпилевского Елена в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказала о сотрудничестве с Сергеем Черником.

– Сережка нас радует! Иногда приезжаем на игры «Нанси», и у меня на глаза наворачиваются слезы: вспоминаю лучшие времена Глеба, когда на трибуне фанатов «Арсенала» на стадионе в Лондоне висели белорусские флаги. И точно так же сейчас происходит в Нанси. А сам Сергей — интеллектуал с большой буквы. Легко дает все интервью на французском и свободно владеет им в быту. Недавно из Франции к нам приезжал партнер мужа, так просто восторгался Черником. Говорил, что его язык практически не отличишь от реального носителя!

Это тоже Колино детище: обнаружил его еще до «Немана», потом вытащил к Капскому в БАТЭ... Все это время мы старались быть вместе. Порой Чернику приходилось очень тяжело, но муж говорил: «Терпи — у нас все впереди!» И вот уже третий тур Черник входит в число лучших одиннадцати футболистов чемпионата Франции. Пусть «Нанси» проиграл последний матч «ПСЖ», но Сергей отражал такие удары! А пропустил только с пенальти.

— За советом часто обращается?

— Он очень самостоятельный. Порой муж даже звонит ему и в шутку спрашивает: Сережа, что ты меня не беспокоишь? А тому и незачем — сам решает проблемы. Хотя их мизер: что у него, что у жены Вероники всегда позитивный настрой. Улыбчивые, жизнерадостные, компанейские и вместе с тем скромные ребята. Сравнительно недавно пригласили нас на игру с «Метцем» — мы приехали и чудесно провели время. Черники там вообще адаптировались что к жизни, что к футболу. Вот иногда показывают, как игроки «Нанси» отмечают победы: вместе громко кричат и стучат бутсами по столу в раздевалке. Так Сергей радуется и кричит так, что не уступает французам! – сказала Шпилевская.