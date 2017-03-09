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Александр Ермакович: «Говорить, что мы очистились духовно или в каком-то кадровом плане, пока рано»

10.03.2017 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович перед матчем за Суперкубок Беларуси против «Торпедо-БелАЗа» отметил, что прошлый год стал для команды уроком.

- Если в субботу БАТЭ победит, то вы станете тренером, который больше остальных выигрывал Кубок Беларуси. Для вас это что-то значит?

– Для меня это не станет дополнительной мотивацией. Я думаю только о клубе. Буду только рад, если мы завоюем очередной Суперкубок. Это главное.

- Матч за Суперкубок станет для БАТЭ первой официальной встречей в нынешнем году. В конце прошлого сезона руководство клуба обещало устроить в команде чистку. БАТЭ очистился?

– Впереди целый сезон, будем смотреть. Говорить, что мы очистились духовно или в каком-то кадровом плане, пока рано. Прошлый год стал для нас хорошим уроком. Мы получили серьезный опыт и смотрим  в будущее с оптимизмом, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович перед матчем за Суперкубок Беларуси против «Торпедо-БелАЗа» отметил, что прошлый год стал для команды уроком.

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