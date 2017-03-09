﻿ Фанаты «Партизана», которые в июле 2014 года распылили слезоточивый газ в троллейбусе, приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 12 лет. 21.by
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Фанаты «Партизана», которые в июле 2014 года распылили слезоточивый газ в троллейбусе, приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 12 лет

10.03.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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10 марта в суде Первомайского района Минска озвучены приговоры по делу, по которому проходили фанаты бывшего футбольного клуба «Партизан». Судья фактически удовлетворил все требования прокурора.

Наиболее жесткие приговоры получили Артем Кравченко и Вадим Чертович, которых обвиняют помимо всего в незаконном обороте наркотиков. Парни осуждены на 12 лет строгого режима.

10 лет колонии строгого режима присудили Илье Воловику: кроме хулиганства его обвинили в руководстве рядом незарегистрированных организаций (фанатских сообществ).

За злостное хулиганство на 4 года осуждены Филипп Иванов и Вадим Бойко. Дмитрий Теханович осужден на 6 лет общего режима.

Техановича и Иванова, которые ранее были на свободе, в зале суда взяли под стражу.

«Дело антифашистов» возникло после драки между «ультраправыми» фанатами минского «Торпедо» и «антифашистами», поддерживающими «Партизан». Она произошла 29 июня 2014 года. 10 июля 2014 года на десятерых человек были возбуждены уголовные дела за хулиганство. Ущерб троллейбусному парку составил 280 тысяч рублей (до деноминации), пострадавших среди пассажиров не было. Вскоре дело приостановили, а всех задержанных отпустили. Однако в 2016 году его возобновили, когда милиционеры провели работу с Чертовичем и Кравченко, задержанными за наркотики. Тогда у минских «антифа» прошли обыски. Милиционеры задержали Воловика, Драко, а также Техановича и Иванова.

 

 

 

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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10 марта в суде Первомайского района Минска озвучены приговоры по делу, по которому проходили фанаты бывшего футбольного клуба «Партизан».

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