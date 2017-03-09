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Первая лига. В 1-м туре «Белшина» сыграет с «Осиповичами», «Луч» – с «Локомотивом» и другие пары
10.03.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси среди команд первой лиги сезона 2017 года.
1-й тур (8-9 апреля)
Смолевичи-СТИ – Лида
Луч – Локомотив Гомель
Звезда-БГУ – Сморгонь
Орша – Волна
Гранит – Химик
Слоним-2017 – Торпедо Минск
Белшина – Осиповичи
«Барановичи» пропускают 1-й тур. Ранее сообщалось, что что первую лигу еще может пополнить столбовский «Неман-Агро».
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В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси среди команд первой лиги сезона 2017 года.
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