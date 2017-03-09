Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о трансферной политике клуба.

- Довольны ли тем, как проведена нынешняя трансферная кампания? Довольны ли новичками?

– Напомню, что трансферное окно в Беларуси закрывается 1 апреля. Что касается новичков, то одно дело говорить, как они выглядели в предсезонных контрольных матчах. И другое – предполагать, как проявят себя в официальных. Это все-таки совсем разные игры. Естественно, мы верим в тех, кого пригласили в БАТЭ, видим потенциал. Надеемся, эти ребята принесут пользу команде.

- В БАТЭ давно заметен сербский вектор усиления. В нынешней предсезонке подписаны Анес Рушевич и Милош Остоич. Нет ли в этом определенной однобокости?

– Нас устраивают сербские футболисты – и с точки зрения уровня мастерства, и в финансовом плане. К тому же мы не ограничиваемся представителями только этой страны. На втором сборе в Турции с нами работал и финский нападающий Ессе Туоминен. Хотели бы видеть его в своих рядах, однако пока переговоры идут тяжело. Надеемся, достигнем соглашения и Туоминен перейдет в БАТЭ, – сказал Ермакович.