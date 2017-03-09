По результатам игр в двух группах предварительного этапа турнира («А» – «ЖКХ», «Надежда», «РОЧС», «Илья»; «Б» – «Первый Белорусский», «Энергосбыт», «Водоканал», «Долгиново») в финальную четвёрку вышли команды «ЖКХ» и «Надежда» из группы «А», а из группы «Б» – «Энергосбыт» и «Первый Белорусский», причём и «ЖКХ», и «Энергосбыт» заняли в своих группах первые места с победами над ставшими,соответственно, вторыми командами «Надежда» и «Первый Белорусский» («ЖКХ» «Надежда» – 2:0, «Энергосбыт» – Первый Белорусский» – 2:1).

В играх финала (опять же по круговой системе с учётом результатов группового этапа) на турнире продолжили доминировать волейболисты «ЖКХ». Ни в одном их пяти матчей, сыгранных на турнире чемпионом района и победителем спартакиады трудовых коллективов командой «ЖКХ», коммунальники ни разу не дали повода усомниться в своём игровом преимуществе. Пять побед, одержанных «ЖКХ», обеспечили команде первое место на юбилейном «надеждинском» турнире. И уже второй год подряд переходящим Кубком, вручаемым победителю, будут владеть волейболисты «ЖКХ». В составе команды, триумфатора турнира, играли: Александр Покусаев (капитан), Владимир Балаш, Виталий Вербицкий, Александр Коритько, Виктор Малиновский, Владимир Агарков, Сергей Черепович, Евгений Малиновский. «Энгергосбыт», оступившись один раз (проигрыш в финале «ЖКХ»), одержал четыре победы, три из которых энергетики добыли с минимальным перевесом – 2:1, сломав в решающих партиях сопротивление соперников. «Энергосбыт» занимает второе место, и игроки команды становятся серебряными призёрами турнира. В составе команды выходили на площадку и играли: Илья Борисик (капитан), Алексей Ятейко, Святослав Ярошонок, Борис Грипинич, Владимир Ярошонок, Владимир Ёрш, Дмитрий Брилевский и Павел Леошко.







Судьба третьего призового места решалась в заключавшем турнир матче между командами «Первый Белорусский» и «Надежда». Проиграв первую партию хозяевам турнира с разгромным счётом (14:25), сельчане во второй вырвали победу (25:23), а в третьей, решающей,партии дожали соперников (15:9): 2:1 в пользу команды из Людвиново,»Первый Белорусский» – бронзовый призёр турнира. За команду играли: Сергей Понарад (капитан), Евгений Бабкевич, Степан Млечко, Игорь Кулеш, Виталий Максимович, Виталий Черепович, Виталий Томкович, Иван Млечко и Павел Карпович. Восьмикратный победитель традиционного турнира «Надежда», к огорчению, болельщиков, заполнивших трибуну спортзала и поддерживающих свою команду, занимает только четвёртое место. Кроме команд «Надежда» и «ЖКХ», победителями традиционного турнира в разные годы трижды становились волейболисты «Первого Белорусского» и дважды – «РОЧС».

Большинство игр турнира проходило в упорнейшей спортивной борьбе. Так, вице-чемпион района «Энергосбыт» уже на предварительном этапе неожиданно встретил яростное сопротивление волейболистов «Долгиново» и одержал победу над сельчанами только в дополнительной третьей партии – 2:1 (25:20, 29: 31 (!), 15:9). Долгиновцы, хотя и проиграли все свои три матча, но оказали своим «обидчикам» достойное сопротивление. «Водоканал», второй год принимавший участие в турнире, встречаясь с «задиристой» командой «Долгиново», одержал первую победу – 2:1. Волейболисты «РОЧС», уступив в решающей игре «Надежде» – 1:2, пробиться в финал не смогли и разделили на турнире с «Водоканалом» 5-6-ое места. Замкнули турнирную таблицу «Долгиново» и «Илья».

Лучшими игроками турнира признаны: Виталий Вербицкий («ЖКХ»), Павел Леошко («Энергосбыт»), Павел Карпович («Первый Белорусский») и Игорь Петух («Надежда»).

Команда «ЖКХ», победитель юбилейного турнира, награждена переходящим Кубком СООО «ДРОЦ» «Надежда», Дипломом СООО «ДРОЦ» Надежда», отдела образования, спорта и туризма Вилейского райисполкома и денежной премией. Игрокам вручены памятные золотые медали. Командам-призёрам «надеждинского» турнира «Энергосбыт» и «Первый Белорусский» вручены Дипломы СООО «ДРОЦ» «Надежда», ООСиТ Вилейского райисполкома и денежные премии. Игрокам – серебряные и бронзовые медали. Призовой фонд турнира – 410 рублей. Лучшим игрокам вручены ценные призы.

После церемонии награждения на торжественном закрытии турнира директор СООО «ДРОЦ» «Надежда» Вячеслав Макушинский заверил, что 16-ый «надеждинский турнир» пройдёт 3-4 марта 2018 года и пригласил всех волейболистов принять в нём участие.

Владислав ВОЗЕНЧУК.

Фото предоставлено Александром Покусаевым