АБФФ анонсировала публикацию фамилий лиц, замешанных в участии в договорных матчах.

Напомним, в прошлом году белорусский футбол сотрясли скандалы, связанные с договорными матчами в первой и высшей лигах. Под подозрения попали матчи «Ислочь» – «Динамо-Брест», «Луч» – «Барановичи» и «Луч» – «Гомельжелдортранс».

Ранее сообщалось, что по делу о договорных матчах проходит 18 человек: 14 действующих игроков, два бывших футболиста, бывший тренер «Ислочи» и гражданин Украины.

Результаты четырех матчей («Ислочь» – «Динамо-Брест» 30 апреля 2016 года, «Барановичи» – «Ошмяны» 5 июня 2016 года, «Луч» – «Гомельжелдортранс» 25 июня 2016 года, «Луч» – «Ошмяны» 2 июля 2016 года) были аннулированы.

Всё тайное становится явным. Вечером опубликуем фамилии всех, кто замешан в манипуляциях спортивными результатами! pic.twitter.com/d44mqpSzX7 — АБФФ (@BelFootFeder) 10 марта 2017 г.