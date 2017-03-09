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Вечером АБФФ опубликует фамилии участвовавших в организации договорных матчей
10.03.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
АБФФ анонсировала публикацию фамилий лиц, замешанных в участии в договорных матчах.
Напомним, в прошлом году белорусский футбол сотрясли скандалы, связанные с договорными матчами в первой и высшей лигах. Под подозрения попали матчи «Ислочь» – «Динамо-Брест», «Луч» – «Барановичи» и «Луч» – «Гомельжелдортранс».
Ранее сообщалось, что по делу о договорных матчах проходит 18 человек: 14 действующих игроков, два бывших футболиста, бывший тренер «Ислочи» и гражданин Украины.
Результаты четырех матчей («Ислочь» – «Динамо-Брест» 30 апреля 2016 года, «Барановичи» – «Ошмяны» 5 июня 2016 года, «Луч» – «Гомельжелдортранс» 25 июня 2016 года, «Луч» – «Ошмяны» 2 июля 2016 года) были аннулированы.
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АБФФ анонсировала публикацию фамилий лиц, замешанных в участии в договорных матчах.
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