Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Беларуси против БАТЭ.

– Завтра матч за Суперкубок. Чего можно ждать от этой игры?

– Как и от любой кубковой игры, ждать бескомпромиссной борьбы. На кону стоит титул, поэтому, думаю, ребята для победы отдадут все силы, чтобы порадовать болельщиков. Этот матч можно назвать выставочной игрой на старте сезона – хочется вступить в него с хорошим настроением.

– Чем для вас больше является эта игра – частью предсезонной подготовки или всё же борьбой за титул?

– Сложно сказать; наверное – всё вместе. Любой титул – это всё же титул, поэтому не скажу, что мы равнодушно относимся к этой игре. Однако такой задачи, как «кровь из носа», не стоит. Нам важно раскрепостить ребят, чтобы они завтра показали свои лучшие качества.

– В прошлом сезоне вы успешно применяли схему с тремя центральными защитниками. В этом году она по-прежнему будет базовой для команды?

– Я уже говорил как-то, что на сезон у команды должно быть две-три схемы. Возможно, эта будет базовой, возможно, какая-то другая. БАТЭ говорит, что хочет измениться – и мы тоже можем измениться, перейти к другой базовой схеме.

– Насколько вы успели изучить соперника? Кажется, они тоже пробуют схему в три центральных…

– Не могу сказать. В предсезонке я видел только одну их игру в Турции, когда они встречались с «Динамо» Тбилиси. Тогда они играли по схеме 4-3-3. Всё остальное – только по слухам. Думаю, завтра может быть всё, что угодно – игра покажет.

– Сейчас в вашей обойме три нападающих достаточно хорошего уровня. Есть вероятность, что все они будут играть в стартовом составе?

– Возможно всё. Тем более, я считаю, что у нас есть четыре нападающих хорошего уровня, и между ними будет идти борьба за место в составе.

– То, что матч будет проходить на искусственном покрытии, как-то повлияет на игру?

– Разве что сам момент перехода – начало предсезонной подготовки у нас проходило на искусственном поле, потом играли на натуральных полях, теперь опять – синтетика. У каждого этот момент перехода проходит по-разному. Естественно, определенный мышечный дискомфорт будет – надеюсь, это не слишком повлияет на качество.

– Новички успели адаптироваться в команде?

– Да, ребята влились в коллектив, он у нас неплохой, поэтому этот процесс у нас проходит легко, и я не заметил, чтобы кто-то из новичков испытывал с этим проблемы, – сказал Криушенко.