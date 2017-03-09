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Сергей Сафарьян: «Когда говорят, что Криушенко был запасным вариантом, то это абсолютно неправильно»

10.03.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о процессе выбора главного тренера сборной Беларуси.

- Кто был реальным претендентом на пост главного тренера сборной Беларуси?

– Первый разговор состоялся с Леонидом Кучуком, второй – с Олегом Кононовым. С ними были телефонные переговоры, которые на этом этапе и завершились. Затем были личные встречи Сергея Румаса с Валерием Карпиным, Николаем Писаревым, Александром Бородюком и Виктором Скрипником. С ними помимо упомянутых личных встреч велись переговоры в другом формате. Со Скрипником затем была еще одна личная встреча. Это те, с кем велись наиболее плотные переговоры. Помимо этого, Румас общался с Виктором Гончаренко, я разговаривал еще с Владимиром Журавлем, Анатолием Капским с Александром Ермаковичем и, конечно, Игорем Криушенко.

Никто из тех, с кем мы общались, не сказал, что им неинтересно работать со сборной Беларуси. Но они сообщали нам о проблемах, которые видели. Отказы в общем-то сводились к временному фактору. Главный лейтмотив – желание поработать с клубом. Со сборной хочу, но позже. Так было с Гончаренко, Кучуком и Кононовым.

Мы все-таки приоритет отдавали нашим специалистом. Иностранец должен быть если не на порядок сильнее нашего, то оличаться какими-то качествами и способностями, чтобы было видно, что он превосходит нашего специалиста и значительно. Поэтому когда говорят, что Криушенко был запасным вариантом, то это абсолютно неправильно. Скорее можно говорить, что Журавель, Ермакович и Криушенко – это эталон белорусских специалистов, с которыми мы сравнивали их российских коллег. Криушенко был в сформированном нами до Нового года списке с самого первого дня. И первый разговор с Криушенко состоялся еще в прошлом году, – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о процессе выбора главного тренера сборной Беларуси.

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