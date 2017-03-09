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Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти
10.03.2017 17:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку на десятом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает Sputnik.
В пятницу, 10 марта, в финском Контиолахти стартовал предпоследний этап КМ. Программу соревнований открыл мужской спринт (10 километров с двумя огневыми рубежами).
Победу праздновал Фуркад, преодолевший дистанцию за 22 минуты 17 секунд (1 промах). Вторым стал чешский спортсмен Ондржей Моравец (+0,6; 0). Третья ступень пьедестала у представителя Норвегии Эмиля Хегле Свендсена (+9,4; 0).
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку на десятом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает Sputnik. В...
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