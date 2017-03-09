Сегодня французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Эта победа стала для спортсмена 13-й в сезоне. Таким образом, Фуркад побил рекорд норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству личных побед в сезоне (12).

В нынешнем сезоне Фуркад выиграл одну индивидуальную гонку, один масс-старт, пять спринтов и шесть пасьютов.