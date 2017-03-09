Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян предложил комментатору Николаю Ходасевичу публичные дебаты в студии АБФФ-ТВ.

– На мой взгляд, АБФФ открылась СМИ до такой степени, что я даже не знаю, что еще можно придумать. Смущает, что ради того, чтобы дать информацию первыми, СМИ не вникают в суть проблемы. Эта игра наперегонки вредит объективности. Когда человек что-то хочет быстро рассказать, он не успевает подумать, что именно он рассказывает.

Во-вторых, очень часто бывает так, что фразы вырываются из контекста и к ним привешиваются совсем другие ярлыки. Здесь уже был представитель Tribuna.com, который рассказывал, как и что делается, и что для него важно. Вторит ему Николай Ходасевич, выпуская программы, в которых он выдергивает мои фразы и представляет их вне зависимости от того, к какому вопросу они относились. Считаю, что так делать некрасиво. Особенно, заканчивая выступление лозунгом «Все понятно и давно».

Если так все понятно, то, может быть, стоит мне это в глаза сказать, а не на всю страну, пользуясь моим отсутствием в студии. Поэтому, я думаю, Николаю Ходасевичу (если ему не страшно) стоит прийти в эту студию и сказать, что ему понятно, и прекратить истерию в отношении АБФФ.

В последнем выпуске «Времени футбола» человек говорит, что манеж в Гродно – это круто, но при этом показывает пять раз логотип «Немана» и не показывает эмблему АБФФ. Федерация была не просто инициатором этого проекта. Если бы не Румас, этого манежа никогда бы не появилась. Но при этом истерия вокруг АБФФ стоит такая, что человек просто переходит все границы дозволенности и приличия.

Поэтому мне бы хотелось, чтобы Николай Ходасевич сказал всем публично и мне в глаза в студии, что же ему давно понятно. Про руководство АБФФ и меня в частности. Если ему будет слишком страшно и он боится называть вещи своими именами, он может взять кого-либо себе в помощники, – сказал Сафарьян.