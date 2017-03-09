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«Неман»: «Презентация формы будет открытой. Мы дорожим каждым нашим болельщиком, вне зависимости от его положения в обществе»

10.03.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Неман» анонсировал презентацию формы. Она состоится 24 марта в Молодежном Центре «Гродно», который расположен по адресу: ул.Советская, 7. Предварительное время начала – 18:00.

«Данное мероприятие будет открытым, поэтому посетить его смогут абсолютно все желающие. Мы дорожим каждым нашим болельщиком, вне зависимости от его положения в обществе. Вместе мы «Неман», вместе мы Гродно!» – говорится в обращении клуба.

В рамках этого мероприятия будут представлены новички команды, пройдет несколько конкурсов, победители которых получат интересные призы, а также состоится встреча с болельщиками, на которой можно будет задать вопросы игрокам команды и ее главному тренеру.

Напомним, вчера свою форму презентовало брестское «Динамо». Мероприятие было закрытым для болельщиков, за что клуб получил порцию критики.

«Мы чтим каждого нашего болельщика». Анонс презентации формы от «Немана»

 

 
Теги: Гродно
 
 
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