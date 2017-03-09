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«Неман»: «Презентация формы будет открытой. Мы дорожим каждым нашим болельщиком, вне зависимости от его положения в обществе»
10.03.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Неман» анонсировал презентацию формы. Она состоится 24 марта в Молодежном Центре «Гродно», который расположен по адресу: ул.Советская, 7. Предварительное время начала – 18:00.
«Данное мероприятие будет открытым, поэтому посетить его смогут абсолютно все желающие. Мы дорожим каждым нашим болельщиком, вне зависимости от его положения в обществе. Вместе мы «Неман», вместе мы Гродно!» – говорится в обращении клуба.
В рамках этого мероприятия будут представлены новички команды, пройдет несколько конкурсов, победители которых получат интересные призы, а также состоится встреча с болельщиками, на которой можно будет задать вопросы игрокам команды и ее главному тренеру.
Напомним, вчера свою форму
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«Неман»: «Презентация формы будет открытой. Мы дорожим каждым нашим болельщиком, вне зависимости от его положения в обществе»
«Неман» анонсировал презентацию формы.
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