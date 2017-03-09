«Неман» анонсировал презентацию формы. Она состоится 24 марта в Молодежном Центре «Гродно», который расположен по адресу: ул.Советская, 7. Предварительное время начала – 18:00.

«Данное мероприятие будет открытым, поэтому посетить его смогут абсолютно все желающие. Мы дорожим каждым нашим болельщиком, вне зависимости от его положения в обществе. Вместе мы «Неман», вместе мы Гродно!» – говорится в обращении клуба.

В рамках этого мероприятия будут представлены новички команды, пройдет несколько конкурсов, победители которых получат интересные призы, а также состоится встреча с болельщиками, на которой можно будет задать вопросы игрокам команды и ее главному тренеру.

Напомним, вчера свою форму презентовало брестское «Динамо». Мероприятие было закрытым для болельщиков, за что клуб получил порцию критики .