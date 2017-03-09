﻿ Тренер «Тулузы»: «Франция – действительно дерьмовая страна, если мы радуемся вылету «ПСЖ». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Тренер «Тулузы»: «Франция – действительно дерьмовая страна, если мы радуемся вылету «ПСЖ»

10.03.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра раскритиковал французов, которые радовались поражению «ПСЖ» от «Барселоны» (1:6) и вылету команды из Лиги чемпионов.

«Такое случается, конечно. Лучше бы это был товарищеский матч. Я хочу выразить свою поддержку Эмери, даже если он ничего не мог с этим поделать. «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, только дайте ему время.

Меня бесит это типичное поведение французов. Все гордятся вылетом «ПСЖ». Мы действительно дерьмовая страна. Мы рады неудачам друг друга, это трудно понять.

Судейство? За фол на Кавани, кажется, игрок «Барселоны» должен был быть удален. А второй пенальти в ворота Парижа был надуманным», – сказал Дюпра.

Златан Ибрагимович: «За 15 лет я не видел таких плохих судей, как в этой дерьмовой стране. Франция не заслуживает «ПСЖ»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра раскритиковал французов, которые радовались поражению «ПСЖ» от «Барселоны» (1:6) и вылету команды из Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика