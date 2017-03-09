Главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра раскритиковал французов, которые радовались поражению «ПСЖ» от «Барселоны» (1:6) и вылету команды из Лиги чемпионов.

«Такое случается, конечно. Лучше бы это был товарищеский матч. Я хочу выразить свою поддержку Эмери, даже если он ничего не мог с этим поделать. «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, только дайте ему время.

Меня бесит это типичное поведение французов. Все гордятся вылетом «ПСЖ». Мы действительно дерьмовая страна. Мы рады неудачам друг друга, это трудно понять.

Судейство? За фол на Кавани, кажется, игрок «Барселоны» должен был быть удален. А второй пенальти в ворота Парижа был надуманным», – сказал Дюпра.

Златан Ибрагимович: «За 15 лет я не видел таких плохих судей, как в этой дерьмовой стране. Франция не заслуживает «ПСЖ»