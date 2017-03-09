Сегодня в Доме футбола состоялась встреча представителей высшей, первой и второй лиг с сотрудниками Следственного комитета.

В ее ходе футбольные функционеры были ознакомлены с деталями представления, поступившего в федерацию по делам о манипуляции спортивными результатами.

Как рассказали правоохранители, следственные мероприятия по каждому из установленных моментов завершены – и в настоящее время материалы ожидают своей передачи в суд. Фактологическая база собиралась на протяжении полутора лет – и затронула пять матчей высшей и первой лиг. Установлено, что результатами футбольных матчей пытались манипулировать представители ряда футбольных клубов. В результате, к ответственности привлечены 26 человек – в их числе следующие профессиональные футболисты-инструкторы белорусских клубов, представители тренерского и административного штабов, а также один бывший судья:

– Иван Гаврилов («Гранит»);

– Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Александр Папуш, Юрий Рыжко, Александр Алумона, Иван Денисевич, Дмитрий Макар (все – «Ислочь»);

– Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель, Денис Жбанков (все – «Ошмяны-БГУФК»);

– Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев, Андрей Напорко, Денис Медведев, Александр Тарликовский, Дмитрий Карповский (все – «Луч»);

– Сергей Крот (на тот момент игрок «Сморгони»);

– Станислав Савицкий (бывший футбольный арбитр).

Представители СК объяснили механизм совершения преступлений, а также обратили особое внимание собравшихся на предпосылки и обстоятельства, сопровождавшие противоправные действия.

Следственный комитет рекомендовал АБФФ провести с руководителями клубов и в дальнейшем на местах тщательную разъяснительную работу для предотвращения аналогичных проступков в будущем. Кроме того, было обозначено пожелание улучшить инструментарий и качество работы офицера честности АБФФ, а также ужесточить контроль за финансовой деятельностью клубов.

Отмечается, что со своей стороны федерация уже подготовила ряд корректировок в нормативные документы, чтобы упредить, а также максимально оперативно и жестко реагировать на подобные ситуации. Вместе с тем Дисциплинарный комитет АБФФ вынесет свои решения по каждому из фигурантов дела по окончании судебных слушаний.