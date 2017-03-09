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АБФФ опубликовала список организаторов договорных матчей
10.03.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Доме футбола состоялась встреча представителей высшей, первой и второй лиг с сотрудниками Следственного комитета.
В ее ходе футбольные функционеры были ознакомлены с деталями представления, поступившего в федерацию по делам о манипуляции спортивными результатами.
Как рассказали правоохранители, следственные мероприятия по каждому из установленных моментов завершены – и в настоящее время материалы ожидают своей передачи в суд. Фактологическая база собиралась на протяжении полутора лет – и затронула пять матчей высшей и первой лиг. Установлено, что результатами футбольных матчей пытались манипулировать представители ряда футбольных клубов. В результате, к ответственности привлечены 26 человек – в их числе следующие профессиональные футболисты-инструкторы белорусских клубов, представители тренерского и административного штабов, а также один бывший судья:
– Иван Гаврилов («Гранит»);
– Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Александр Папуш, Юрий Рыжко, Александр Алумона, Иван Денисевич, Дмитрий Макар (все – «Ислочь»);
– Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель, Денис Жбанков (все – «Ошмяны-БГУФК»);
– Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев, Андрей Напорко, Денис Медведев, Александр Тарликовский, Дмитрий Карповский (все – «Луч»);
– Сергей Крот (на тот момент игрок «Сморгони»);
– Станислав Савицкий (бывший футбольный арбитр).
Представители СК объяснили механизм совершения преступлений, а также обратили особое внимание собравшихся на предпосылки и обстоятельства, сопровождавшие противоправные действия.
Следственный комитет рекомендовал АБФФ провести с руководителями клубов и в дальнейшем на местах тщательную разъяснительную работу для предотвращения аналогичных проступков в будущем. Кроме того, было обозначено пожелание улучшить инструментарий и качество работы офицера честности АБФФ, а также ужесточить контроль за финансовой деятельностью клубов.
Отмечается, что со своей стороны федерация уже подготовила ряд корректировок в нормативные документы, чтобы упредить, а также максимально оперативно и жестко реагировать на подобные ситуации. Вместе с тем Дисциплинарный комитет АБФФ вынесет свои решения по каждому из фигурантов дела по окончании судебных слушаний.
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Сегодня в Доме футбола состоялась встреча представителей высшей, первой и второй лиг с сотрудниками Следственного комитета.
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