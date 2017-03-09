Опубликован полный календарь первой лиги.
Первый круг
1 тур (8—9 апреля)
Сморгонь — Звезда-БГУ
Орша — Волна
Гранит — Химик
Луч — Локомотив
Слоним-2017 — Торпедо (Минск)
Смолевичи-СТИ — Лида
Белшина — Осиповичи
Барановичи — 16 команда/пропускают тур*
2 тур (15 — 16 апреля)
Лида — Белшина
Торпедо (Минск) — Смолевичи-СТИ
Локомотив — Слоним-2017
Химик — Луч
Волна — Гранит
Звезда-БГУ — Орша
Барановичи — Сморгонь
Осиповичи — 16 команда/пропускают тур
3 тур (22—23 апреля)
Орша — Барановичи
Гранит — Звезда-БГУ
Луч — Волна
Слоним-2017 — Химик
Смолевичи-СТИ — Локомотив
Белшина — Торпедо (Минск)
Осиповичи — Лида
Сморгонь — 16 команда/пропускает тур
4 тур (29 — 30 апреля)
Торпедо (Минск) — Осиповичи
Локомотив — Белшина
Химик — Смолевичи-СТИ
Волна — Слоним-2017
Звезда-БГУ — Луч
Барановичи — Гранит
Сморгонь — Орша
Лида — 16 команда/пропускает тур
5 тур (6—7 мая)
Гранит — Сморгонь
Луч — Барановичи
Слоним-2017 — Звезда-БГУ
Смолевичи-СТИ — Волна
Белшина — Химик
Осиповичи — Локомотив
Лида — Торпедо (Минск)
Орша — 16 команда/пропускает тур
6 тур (13 — 14 мая)
Локомотив — Лида
Химик — Осиповичи
Волна — Белшина
Звезда-БГУ —Смолевичи-СТИ
Барановичи — Слоним-2017
Сморгонь — Луч
Орша — Гранит
Торпедо (Минск) — 16 команда/пропускает тур
7 тур (20—21 мая)
Луч — Орша
Слоним-2017 — Сморгонь
Смолевичи-СТИ — Барановичи
Белшина — Звезда-БГУ
Осиповичи — Волна
Лида — Химик
Торпедо (Минск) — Локомотив
Гранит — 16 команда/пропускает тур
8 тур (27 мая)
Химик — Торпедо (Минск)
Волна — Лида
Звезда-БГУ — Осиповичи
Барановичи — Белшина
Сморгонь — Смолевичи-СТИ
Орша — Слоним-2017
Гранит — Луч
Локомотив — 16 команда/пропускает тур
9 тур (4 июня)
Слоним-2017 — Гранит
Смолевичи-СТИ — Орша
Белшина — Сморгонь
Осиповичи — Барановичи
Лида — Звезда-БГУ
Торпедо (Минск) — Волна
Локомотив — Химик
Луч — 16 команда/пропускает тур
10 тур (10 июня)
Волна — Локомотив
Звезда-БГУ — Торпедо (Минск)
Барановичи — Лида
Сморгонь — Осиповичи
Орша — Белшина
Гранит — Смолевичи-СТИ
Луч — Слоним-2017
Химик — 16 команда/пропускает тур
11 тур (17—18 июня)
Смолевичи-СТИ — Луч
Белшина — Гранит
Осиповичи — Орша
Лида — Сморгонь
Торпедо (Минск) — Барановичи
Локомотив — Звезда-БГУ
Химик — Волна
Слоним-2017 — 16 команда/пропускает тур
12 тур (24 — 25 июня)
Звезда-БГУ — Химик
Барановичи — Локомотив
Сморгонь — Торпедо (Минск)
Орша — Лида
Гранит — Осиповичи
Луч — Белшина
Слоним-2017 — Смолевичи-СТИ
Волна — 16 команда/пропускает тур
13 тур (1—2 июля)
Белшина — Слоним-2017
Осиповичи — Луч
Лида — Гранит
Торпедо (Минск) — Орша
Локомотив — Сморгонь
Химик — Барановичи
Волна — Звезда-БГУ
Смолевичи-СТИ
Смолевичи-СТИ — 16 команда/пропускают тур
14 тур (15 июля)
Барановичи — Волна
Сморгонь — Химик
Орша — Локомотив
Гранит — Торпедо (Минск)
Луч — Лида
Слоним-2017 — Осиповичи
Смолевичи-СТИ — Белшина
Звезда-БГУ — 16 команда/пропускает тур
15 тур (19 июля)
Осиповичи — Смолевичи-СТИ
Лида — Слоним-2017
Торпедо (Минск) — Луч
Локомотив — Гранит
Химик — Орша
Волна — Сморгонь
Звезда-БГУ — Барановичи
Белшина — 16 команда/пропускает тур
Второй круг
16 тур (5—6 августа)
Звезда-БГУ — Сморгонь
Волна — Орша
Химик — Гранит
Локомотив — Луч
Торпедо (Минск) — Слоним-2017
Лида — Смолевичи-СТИ
Осиповичи — Белшина
Барановичи — 16 команда/пропускают тур
17 тур (12—13 августа)
Белшина — Лида
Смолевичи-СТИ — Торпедо (Минск)
Слоним-2017 — Локомотив
Луч — Химик
Гранит — Волна
Орша — Звезда-БГУ
Сморгонь — Барановичи
Осиповичи — 16 команда/пропускают тур
18 тур (19—20 августа)
Барановичи — Орша
Звезда-БГУ — Гранит
Волна — Луч
Химик — Слоним-2017
Локомотив — Смолевичи-СТИ
Торпедо (Минск) — Белшина
Лида — Осиповичи
Сморгонь — 16 команда/пропускает тур
19 тур (26 — 27 августа)
Осиповичи — Торпедо (Минск)
Белшина — Локомотив
Смолевичи-СТИ — Химик
Слоним-2017 — Волна
Луч — Звезда-БГУ
Гранит — Барановичи
Орша — Сморгонь
Лида — 16 команда/пропускает тур
20 тур (2 сентября)
Сморгонь — Гранит
Барановичи — Луч
Звезда-БГУ — Слоним-2017
Волна — Смолевичи-СТИ
Химик — Белшина
Локомотив — Осиповичи
Торпедо (Минск) — Лида
Орша — 16 команда/пропускает тур
21 тур (9 — 10 сентября)
Лида — Локомотив
Осиповичи — Химик
Белшина — Волна
Смолевичи-СТИ — Звезда-БГУ
Слоним-2017 — Барановичи
Луч — Сморгонь
Гранит — Орша
Торпедо (Минск) — 16 команда/пропускает тур
22 тур (16 — 17 сентября)
Орша — Луч
Сморгонь — Слоним-2017
Барановичи — Смолевичи-СТИ
Звезда-БГУ — Белшина
Волна — Осиповичи
Химик — Лида
Локомотив — Торпедо (Минск)
Гранит — 16 команда/пропускает тур
23 тур (23 — 24 сентября)
Торпедо (Минск) — Химик
Лида — Волна
Осиповичи — Звезда-БГУ
Белшина — Барановичи
Смолевичи-СТИ — Сморгонь
Слоним-2017 — Орша
Луч — Гранит
Локомотив — 16 команда/пропускает тур
24 тур (30 сентября — 1 октября)
Гранит — Слоним-2017
Орша — Смолевичи-СТИ
Сморгонь — Белшина
Барановичи — Осиповичи
Звезда-БГУ — Лида
Волна — Торпедо (Минск)
Химик — Локомотив
Луч — 16 команда/пропускает тур
25 тур (7 октября)
Локомотив — Волна
Торпедо (Минск) — Звезда-БГУ
Лида — Барановичи
Осиповичи — Сморгонь
Белшина — Орша
Смолевичи-СТИ — Гранит
Слоним-2017 — Луч
Химик — 16 команда/пропускает тур
26 тур (14 — 15 октября)
Луч — Смолевичи-СТИ
Гранит — Белшина
Орша — Осиповичи
Сморгонь — Лида
Барановичи — Торпедо (Минск)
Звезда-БГУ — Локомотив
Волна — Химик
Слоним-2017 — 16 команда/пропускает тур
27 тур (21 — 22 октября)
Химик — Звезда-БГУ
Локомотив — Барановичи
Торпедо (Минск) — Сморгонь
Лида — Орша
Осиповичи — Гранит
Белшина — Луч
Смолевичи-СТИ — Слоним-2017
Волна — 16 команда/пропускает тур
28 тур (28—29 октября)
Слоним-2017 — Белшина
Луч — Осиповичи
Гранит — Лида
Орша — Торпедо (Минск)
Сморгонь — Локомотив
Барановичи — Химик
Звезда-БГУ — Волна
Смолевичи-СТИ — 16 команда/пропускает тур
29 тур (4—5 ноября)
Волна — Барановичи
Химик — Сморгонь
Локомотив — Орша
Торпедо (Минск) — Гранит
Лида — Луч
Осиповичи — Слоним-2017
Смолевичи-СТИ — Белшина
Звезда-БГУ — 16 команда/пропускает тур
30 тур (11 ноября)
Смолевичи-СТИ — Осиповичи
Слоним-2017 — Лида
Луч — Торпедо (Минск)
Гранит — Локомотив
Орша — Химик
Сморгонь — Волна
Барановичи — Звезда-БГУ
Белшина — 16 команда/пропускает тур
Теги
: Минск
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Опубликован полный календарь первой лиги.
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