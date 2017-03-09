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Николай Ходасевич: «Завтра опубликуем ответ Сафарьяну»
10.03.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор и ведущий «Беларусь 5» Николай Ходасевич прокомментировал приглашение на дебаты от первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна.
«Мы с ребятами решили, что завтра опубликуем ответ Сергею Сафарьяну. Скорее всего, в группе программы «Время футбола» Вконтакте», — сказал Ходасевич.
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Комментатор и ведущий «Беларусь 5» Николай Ходасевич прокомментировал приглашение на дебаты от первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна.
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