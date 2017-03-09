﻿ Николай Ходасевич: «Завтра опубликуем ответ Сафарьяну». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Николай Ходасевич: «Завтра опубликуем ответ Сафарьяну»

10.03.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Комментатор и ведущий «Беларусь 5» Николай Ходасевич прокомментировал приглашение на дебаты от первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна.

«Мы с ребятами решили, что завтра опубликуем ответ Сергею Сафарьяну. Скорее всего, в группе программы «Время футбола» Вконтакте», — сказал Ходасевич.

Сергей Сафарьян: «Ходасевичу, если ему не страшно, стоит прийти в эту студию и сказать, что ему понятно, и прекратить истерию в отношении АБФФ»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор и ведущий «Беларусь 5» Николай Ходасевич прокомментировал приглашение на дебаты от первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» представило форму на сезон, фамилии игроков написаны по-белорусски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика