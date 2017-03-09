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Минское «Динамо» представило форму на сезон, фамилии игроков написаны по-белорусски
10.03.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня минское «Динамо» представило форму на сезон-2017.
Как сообщает корреспондент Tribuna.com Тарас Щирый, фамилии на футболках игроков написаны на белорусском языке.
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Сегодня минское «Динамо» представило форму на сезон-2017.
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