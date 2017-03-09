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Бегунов будет капитаном минского «Динамо» в 2017 году
10.03.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» объявило, что капитаном минского «Динамо» в 2017 году будет Роман Бегунов.
Бегунов выступает за столичную команду с 2015 года. Статистику игрока смотрите
Сообщается также, что вице-капитанами будут Артем Быков, Сергей Игнатович и Александр Нойок.
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Минское «Динамо» объявило, что капитаном минского «Динамо» в 2017 году будет Роман Бегунов.
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