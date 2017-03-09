Минское «Динамо» объявило, что капитаном минского «Динамо» в 2017 году будет Роман Бегунов.

Бегунов выступает за столичную команду с 2015 года. Статистику игрока смотрите здесь .

Сообщается также, что вице-капитанами будут Артем Быков, Сергей Игнатович и Александр Нойок.