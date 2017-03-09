Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян раскрыл подробности отставки Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси.

– В прессе муссируется имя Александра Хацкевича. Слишком резонансная история получилась с его увольнением. Давайте в этой истории еще точки над «i» расставим. Был ли в контракте Хацкевича прописан какой-то минимум относительно отбора к чемпионату мира? Были ли какие-то условия с ним оговорены, от которых вы отталкивались, в дальнейшем принимая решение?

– Хотелось бы посоветовать людям, которые дают комментарии по этому вопросу, чтобы они заслушивали не только одну сторону, но и вторую. И если у них есть большое желание, я могу показать те пункты в контракте, на которые мы ссылались, расторгая контракт. Некоторые вешают ярлык, что в федерации работают некие изверги, не понимающие, что такое юридические вопросы.

Безусловно, мы, расторгая контракт, ссылались на конкретные пункты, которые в нем были прописаны. Прежде всего – на пункт, который был связан с работой, непосредственно находясь в стране. Также ссылались на турнирную задачу, по которой больше всего претензий сейчас у Александра Николаевича — якобы никакой задачи не ставилось. Трудно тут что-то говорить до вынесения решения футбольным арбитражем. И не хотелось бы разбираться публично. Но коль скоро говорят, что со всеми тренерами федерация поступает так некрасиво, то я бы не ставил в один ряд Георгия Кондратьева и Александра Хацкевича.

Люди, которые ведут разговоры и обещают, что поступят сами по-мужски, поступают достаточно по-разному. И если Георгий Петрович сказал, что в случае отсутствия результата в начинавшемся цикле уйдет сам, то он свое слово сдержал и ушел. Александр Николаевич не только не ушел, но и посчитал даже возможным написать в своем исковом заявлении, что за первые четыре матча на старте квалификации ЧМ-2018 сборная показала достойный результат, сыграв вничью с Францией и Люксембургом. Если это относится к достойному результату, то... Мы так не считаем.

- Как я понимаю, по крайней мере устная договоренность с тренером на уровне вас и Сергея Румаса перед началом цикла относительно определенного рубежа, которого сборная должна достигать, была?

Перед началом цикла состоялось заседание бюро, после которого Хацкевич встречался с Сергеем Румасом. Я при этом разговоре присутствовал. Александр Николаевич попросил скорректировать премиальные для национальной команды в начинающемся цикле. Во время разговора Румас со своей стороны тоже сказал, что мы бы хотели, чтобы и Александр Николаевич взял на себя какие-то обязательства. И разговор зашел именно об итогах. И первые итоги Хацкевич очертил сам. И потом, по совместной договоренности, с планом на осенний период работы, Румас с Хацкевичем пришли к команде, и это было озвучено не то что устно в кабинете, а на собрании команды перед тренировкой. Поэтому говорить о том, что не была поставлена задача, на мой взгляд, очень некрасиво.

- Очень пикантный момент в этой истории касается финансов. Приводится цитата Румаса относительно разговора о корректировке зарплаты Хацкевича в сторону уменьшения. В ответ сообщается, что такого разговора не было. Можете пролить свет на эту историю?

– Здесь идет откровенная даже не подмена понятий. Некоторые журналисты вырывают фразу и подставляют ее в абсолютно другой контекст. В частности, обвиняя меня и приводя в своих передачах какие-то нелепые сравнения, пытаясь поймать на лжи либо меня, либо Румаса. Надо понимать, что «предлагалось» и «отказался» – два абсолютно разных термина. Я сказал, что готов ответить за свои слова и делаю это: Хацкевич не отказался пойти на снижение контракта. Все было достаточно прозаично, и всем сторонам, на первый взгляд, было понятно.

После матча в Болгарии состоялась встреча Румаса и Хацкевича. Последнему была высказана претензия по поводу результатов и игры, которую показывает команда. В этом разговоре Румас высказал следующее. АБФФ пошла на значительное увеличение контракта по сравнению с зарплатой Кондратьева. Результаты ничем не отличаются. За что тогда АБФФ платит большее вознаграждение? И Хацкевич ответил пониманием на это. Ввиду того что между ними была достигнута договоренность о снижении условий контракта, я получил от Румаса поручение подготовить дополнительное соглашение к контракту и отправить его Хацкевичу. Юридическая служба АБФФ подготовила это дополнение 17 ноября прошлого года, отправила на электронную почту Александра Николаевича это дополнительное соглашение. Сейчас его адвокат и его ни разу не появившийся в Беларуси агент, не понятно откуда взявшийся и не участвовавший ни в каких переговорах, заявляет, что это якобы тяжелое финансовое положение АБФФ.

Хотелось бы, чтобы сторона Хацкевича официально заявила, откуда у них данные о финансовых проблемах федерации и действительно ли Хацкевич не соглашался на снижение контракта, не получал драфта контракта от нас. И в основании этого снижения лежали итоги осеннего цикла для сборной Беларуси. У меня было два телефонных разговора после того, как Хацкевич получил драфт контракта. И они сводились к тому, что он не против подписания, а к тому, что мы неправильно указали новую сумму в этом контракте, мол, договоренность с Румасом была на другую сумму.

Прошло три недели, и в течение их тон разговора Хацкевича стал меняться. И когда произошла встреча в честь закрытия сезона, Александр Николаевич передумал и сказал, что не видит оснований снижать оплату контракта со стороны федерации.

Вот как реально развивалась ситуация. И то, что произошел более серьезный разговор между Румасом и Хацкевичем – это просто провокация со стороны Хацкевича. Человек отказался от данного слова, и после этого Румас принял решение, что продлевать отношения и идти в бой с таким человеком будет неправильно. Тем более, что была договоренность вернуться к этому вопросу после матча со Швецией. Когда человек в течение трех недель меняет свое мнение...

Поэтому еще раз повторяю: то, что я говорил, что Хацкевич не отказывался от понижения контракта – абсолютная правда, которая относится к 15-17 ноября 2016 года, – сказал Сафарьян.

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