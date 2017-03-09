﻿﻿ Дарья Домрачева: «До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дарья Домрачева: «До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду»

10.03.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева оценила свое выступление в спринте Контииолахти (3-е место).

«Тяжело, ощущается разница во времени. Конечно, перелет дает о себе знать. Первые дни состояние было непонятное. Сейчас организм адаптируется. На то мы и спортсмены, чтобы адаптироваться к разным условиям.

До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду. Повторю, этот сезон для меня тестовый. Любой хороший результат я воспринимаю как подарок и не испытываю ожиданий перед гонками. Настраиваюсь на работу – и будь что будет», – рассказала Домрачева в эфире телеканала «Матч! Арена».

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева оценила свое выступление в спринте Контииолахти (3-е место).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Эдмонтон» примет «Питтсбург», «Чикаго» в гостях у «Детройта» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика