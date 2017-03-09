Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева оценила свое выступление в спринте Контииолахти (3-е место).

«Тяжело, ощущается разница во времени. Конечно, перелет дает о себе знать. Первые дни состояние было непонятное. Сейчас организм адаптируется. На то мы и спортсмены, чтобы адаптироваться к разным условиям.

До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду. Повторю, этот сезон для меня тестовый. Любой хороший результат я воспринимаю как подарок и не испытываю ожиданий перед гонками. Настраиваюсь на работу – и будь что будет», – рассказала Домрачева в эфире телеканала «Матч! Арена».