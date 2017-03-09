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Дарья Домрачева: «До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду»
10.03.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева оценила свое выступление в спринте Контииолахти (3-е место).
«Тяжело, ощущается разница во времени. Конечно, перелет дает о себе знать. Первые дни состояние было непонятное. Сейчас организм адаптируется. На то мы и спортсмены, чтобы адаптироваться к разным условиям.
До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду. Повторю, этот сезон для меня тестовый. Любой хороший результат я воспринимаю как подарок и не испытываю ожиданий перед гонками. Настраиваюсь на работу – и будь что будет», – рассказала Домрачева в эфире телеканала «Матч! Арена».
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева оценила свое выступление в спринте Контииолахти (3-е место).
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