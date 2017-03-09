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Александр Ермакович: «Схема с тремя центральными защитниками – один из вариантов построения игры в сезоне»

10.03.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал об использовании схемы с пятью защитниками.

– БАТЭ тоже наигрывал систему с тремя центральными защитниками в межсезонье…

– Это будет один из вариантов построения игры в сезоне. В прошлом году у нас были проблемы с центральными защитниками. Попробуем найти какой-то баланс в обороне, – сказал Ермакович.

Репортаж с тренировки БАТЭ перед Суперкубком Беларуси читайте в материале Tribuna.com.

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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал об использовании схемы с пятью защитниками.

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