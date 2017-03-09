﻿ Сергей Сафарьян: «Сейчас некоторые особо ретивые пытаются связать меня с Румбутисом, преподнести, что это мой выдвеженец». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Сейчас некоторые особо ретивые пытаются связать меня с Румбутисом, преподнести, что это мой выдвеженец»

10.03.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о выборе главного тренера сборной Беларуси U-21.

- Кого помимо Румбутиса вы рассматривали на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси?

– Этот вопрос возник достаточно спонтанно, потому что по предложению тренерского штаба национальной команды (в частности, Хацкевича и Кульчия), на Исполком выносилась на утверждение Меркулова. Но эта кандидатура была негативно воспринята членами Исполкома и не нашла у него поддержки. Поэтому на том же Исполкоме было поручено рассмотреть других кандидатов, в том числе Людаса Румбутиса. С Седневым и Журавлем вели разговоры о молодежной сборной.

Сейчас некоторые особо ретивые пытаются связать меня с Румбутисом, преподнести, что это мой выдвеженец. Хотелось бы, чтобы люди просто разбирались в том, что и как происходит в реальности, не вешали ярлыки, не имея на это абсолютно никаких оснований.

Уже отнесли Людаса к литовским специалистом, что просто вызывает дикое удивление. Как люди, претендующие на то, чтобы давать всем оценки, не знают реально, в какой стране большую часть своей карьеры провел Румбутис и каким все-таки он по страновому принципу он является специалистом. Если уже говорят, что Кононов является белорусским специалистом, то наверное Румбутиса никак нельзя назвать литовским. Тем более, Румбутис – чемпион СССР и бронзовый призер в составе минского «Динамо». Для некоторых людей, которые родились позже его приезда в Беларусь, двадцать лет он всего в Беларуси, оказывается, живет, – сказал Сафарьян.

Что связывает Сафарьяна и Румбутиса

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о выборе главного тренера сборной Беларуси U-21.

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