﻿ Сусо и Соса против «Ювентуса» уже скоро! Следите за матчем в приложениях «Серия А», «Юве» и «Милан» для iPhone и Android. 21.by
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Сусо и Соса против «Ювентуса» уже скоро! Следите за матчем в приложениях «Серия А», «Юве» и «Милан» для iPhone и Android

10.03.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Уже сегодня «Ювентус» с «Миланом» сыграют первый матч 28-го тура самого изысканного футбольного чемпионата. Лучший способ следить за ходом этой игры – приложение «Серия А».

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УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СЕРИЯ А» НА iPHONE/iPAD

Сусо и Соса против «Ювентуса» уже скоро! Следите за матчем в приложениях «Серия А», «Юве» и «Милан» для iPhone и Android

С приложением «Серия А» вы получаете:

– Новости о всех 20 клубах чемпионата.

– Видео всех голов и обзоры матчей.

– Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирная таблица.

– Полная информация о слухах и состоявшихся трансферах.

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

 Также, если вы являетесь болельщиком «Ювентуса» или «Милана», вы просто не можете обойти стороной наши специальные клубные приложения:

«Ювентуc»

Установить на iPhone/iPad

Установить на Android

«Милан»

Установить на iPhone/iPad

Установить на Android

Сусо и Соса против «Ювентуса» уже скоро! Следите за матчем в приложениях «Серия А», «Юве» и «Милан» для iPhone и Android

Качайте приложение – матч уже скоро!

 
 
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Уже сегодня «Ювентус» с «Миланом» сыграют первый матч 28-го тура самого изысканного футбольного чемпионата.

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