Уже сегодня «Ювентус» с «Миланом» сыграют первый матч 28-го тура самого изысканного футбольного чемпионата. Лучший способ следить за ходом этой игры – приложение «Серия А».

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С приложением «Серия А» вы получаете:

– Новости о всех 20 клубах чемпионата.

– Видео всех голов и обзоры матчей.

– Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирная таблица.

– Полная информация о слухах и состоявшихся трансферах.

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

Также, если вы являетесь болельщиком «Ювентуса» или «Милана», вы просто не можете обойти стороной наши специальные клубные приложения:

«Ювентуc»

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«Милан»

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