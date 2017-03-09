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Сусо и Соса против «Ювентуса» уже скоро! Следите за матчем в приложениях «Серия А», «Юве» и «Милан» для iPhone и Android
10.03.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Уже сегодня «Ювентус» с «Миланом» сыграют первый матч 28-го тура самого изысканного футбольного чемпионата. Лучший способ следить за ходом этой игры – приложение «Серия А».
С приложением «Серия А» вы получаете:
– Новости о всех 20 клубах чемпионата.
– Видео всех голов и обзоры матчей.
– Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирная таблица.
– Полная информация о слухах и состоявшихся трансферах.
– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.
– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.
– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.
Также, если вы являетесь болельщиком «Ювентуса» или «Милана», вы просто не можете обойти стороной наши специальные клубные приложения:
«Ювентуc»
«Милан»
Качайте приложение – матч уже скоро!
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Сусо и Соса против «Ювентуса» уже скоро! Следите за матчем в приложениях «Серия А», «Юве» и «Милан» для iPhone и Android
Уже сегодня «Ювентус» с «Миланом» сыграют первый матч 28-го тура самого изысканного футбольного чемпионата.
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