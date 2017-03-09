Сегодня АБФФ опубилковала список лиц, причастных к организации договорных матчей в чемпионате Беларуси среди команд высшей и первой лиг.

Изначально в тексте формулировка была следующего вида: «в результате к ответсвенности привлечены 26 человек»

Сейчас на сайте значится такая формулировка: «Следственный комитет назвал фамилии 26 человек, которые в той или иной степени причастны к противоправным действиям».

Отметим, что, по информации Tribuna.com, несколько человек проходят по делу в качестве свидетелей, а не подозреваемых. Подробнее читайте на Tribuna.com 11 марта.

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