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АБФФ изменила формулировку в новости относительно списка организаторов договорных матчей
10.03.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня АБФФ опубилковала список лиц, причастных к организации договорных матчей в чемпионате Беларуси среди команд высшей и первой лиг.
Изначально в тексте формулировка была следующего вида: «в результате к ответсвенности привлечены 26 человек»
Сейчас на сайте значится такая формулировка: «Следственный комитет назвал фамилии 26 человек, которые в той или иной степени причастны к противоправным действиям».
Отметим, что, по информации Tribuna.com, несколько человек проходят по делу в качестве свидетелей, а не подозреваемых. Подробнее читайте на Tribuna.com 11 марта.
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Сегодня АБФФ опубилковала список лиц, причастных к организации договорных матчей в чемпионате Беларуси среди команд высшей и первой лиг.
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