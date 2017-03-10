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НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» примет «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Миннесотой» и другие матчи
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В пятницу, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет на своей площадке «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
11 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Уокер (23),
Батюм (15 + 10 передач),
Марв. Уильямс (12 + 18 подборов + 7 передач),
Зеллер (6 + 7 подборов),
Кидд-Гилкрист (4) старт;
Белинелли (18),
Робертс (15),
Вуд (14),
Лэмб (10),
Уэбер (2),
Грэм (2).
- Орландо
-
Гордон (20),
Фурнье (14),
Пэйтон (8 + 12 передач),
Бийомбо (7 + 10 подборов),
Росс (0) старт;
Хезонья (11),
Уотсон (7),
Циммерман (6),
Огастин (3),
Грин (3),
Рудеж (2),
Уилкокс (0).
- Дата проведения
-
11 марта, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Уэйд (21),
Батлер (16),
Лопес (4),
Портис (2),
Грант (0).
- Хьюстон
-
Харден (19 + 12 передач + 6 потерь),
Андерсон (18),
Капела (17 + 7 подборов),
Ариза (11 + 8 подборов),
Беверли (3).
- Дата проведения
-
11 марта, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Адетокумбо (19 + 8 подборов + 5 перехватов + 6 потерь),
Миддлтон (18 + 7 потерь),
Снелл (10),
Деллаведова (6),
Макер (3).
- Индиана
-
Тиг (17 + 7 потерь),
Джордж (16 + 10 подборов + 6 передач),
Янг (10),
Майлз (7),
Тернер (6).
- Дата проведения
-
11 марта, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (23 + 7 подборов),
Рубио (17 + 13 передач),
Уиггинс (17),
Дженг (12),
Раш (2).
- Голден Стэйт
-
Томпсон (30),
Карри (17 + 6 передач + 6 потерь),
Пачулия (9),
Маккоу (4),
Грин (4 + 7 подборов + 7 передач).
- Дата проведения
-
11 марта, 04.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Хардуэй (20),
Шредер (17),
Миллсэп (17),
Ховард (16 + 10 подборов),
Бэйзмор (5 + 7 подборов).
- Торонто
-
ДеРозан (24 + 8 подборов + 6 передач),
Ибака (16),
Джозеф (13),
Валанчюнас (11 + 12 подборов),
Кэрролл (8).
- Дата проведения
-
11 марта, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Чендлер (16),
Галлинари (11),
Йокич (11 + 7 подборов),
Нельсон (4),
Харрис (0).
- Бостон
-
Брэдли (13),
Краудер (8),
Томас (7),
Хорфорд (6),
Джонсон (2).
- Дата проведения
-
11 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В пятницу, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет на своей площадке «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Миннесотой».
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