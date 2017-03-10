﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» примет «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Миннесотой» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» примет «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Миннесотой» и другие матчи

10.03.2017 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет на своей площадке «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Орландо 121:81 (37:24, 21:16, 30:22, 33:19)
Дата проведения
11 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Уокер (23), Батюм (15 + 10 передач), Марв. Уильямс (12 + 18 подборов + 7 передач), Зеллер (6 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (4)  старт; Белинелли (18), Робертс (15), Вуд (14), Лэмб (10), Уэбер (2), Грэм (2).
Орландо
Гордон (20), Фурнье (14), Пэйтон (8 + 12 передач), Бийомбо (7 + 10 подборов), Росс (0)  старт; Хезонья (11), Уотсон (7), Циммерман (6), Огастин (3), Грин (3), Рудеж (2), Уилкокс (0).

 

Чикаго – Хьюстон 86:106 (4 четверть)
Дата проведения
11 марта, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Уэйд (21), Батлер (16), Лопес (4), Портис (2), Грант (0).
Хьюстон
Харден (19 + 12 передач + 6 потерь), Андерсон (18), Капела (17 + 7 подборов), Ариза (11 + 8 подборов), Беверли (3).

 

Милуоки – Индиана 90:82 (4 четверть)
Дата проведения
11 марта, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Адетокумбо (19 + 8 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Миддлтон (18 + 7 потерь), Снелл (10), Деллаведова (6), Макер (3).
Индиана
Тиг (17 + 7 потерь), Джордж (16 + 10 подборов + 6 передач), Янг (10), Майлз (7), Тернер (6).

 

Миннесота – Голден Стэйт 94:90 (4 четверть)
Дата проведения
11 марта, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Таунс (23 + 7 подборов), Рубио (17 + 13 передач), Уиггинс (17), Дженг (12), Раш (2).
Голден Стэйт
Томпсон (30), Карри (17 + 6 передач + 6 потерь), Пачулия (9), Маккоу (4), Грин (4 + 7 подборов + 7 передач).

 

Атланта – Торонто 90:86 (4 четверть)
Дата проведения
11 марта, 04.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью
Атланта
Хардуэй (20), Шредер (17), Миллсэп (17), Ховард (16 + 10 подборов), Бэйзмор (5 + 7 подборов).
Торонто
ДеРозан (24 + 8 подборов + 6 передач), Ибака (16), Джозеф (13), Валанчюнас (11 + 12 подборов), Кэрролл (8).

 

Денвер – Бостон 65:54 (2 четверть)
Дата проведения
11 марта, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью
Денвер
Чендлер (16), Галлинари (11), Йокич (11 + 7 подборов), Нельсон (4), Харрис (0).
Бостон
Брэдли (13), Краудер (8), Томас (7), Хорфорд (6), Джонсон (2).

 

Даллас – Бруклин 46:49 (2 четверть)
Дата проведения
11 марта, 05.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью
Бруклин
Лин (12), Холлис-Джефферсон (4), Эйси (3), ЛеВерт (2), Фой (0).

 

Сакраменто – Вашингтон
Дата проведения
11 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 61
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В пятницу, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет на своей площадке «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Миннесотой».

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