﻿ Александр Шамко: «В белорусской спортивной гимнастике нужны кардинальные перемены». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Шамко: «В белорусской спортивной гимнастике нужны кардинальные перемены»

10.03.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу состоялось совместное заседание коллегии Минспорта и исполкома «Белорусской ассоциации гимнастики».

Как заявил министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко, в отечественной спортивной гимнастике нужны кардинальные перемены. По мнению чиновника, кризис, который случился в этом виде спорта в начале нынешнего века, слишком затянулся.

Открывая заседание, Александр Шамко напомнил, что белорусская школа спортивной гимнастики с середины прошлого века считалась одной из самых сильных в мире.

«Но все это, увы, в прошлом. Сегодня высокими результатами на международных соревнованиях наши гимнасты похвастаться не могут. Есть хорошая инфраструктура, с гимнастами работают квалифицированные тренеры (в том числе иностранные специалисты), задействован научный и медицинский потенциал, но должной отдачи пока нет», – сказал Шамко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу состоялось совместное заседание коллегии Минспорта и исполкома «Белорусской ассоциации гимнастики».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Будакова нет в опубликованном АБФФ списке организаторов договорных матчей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика