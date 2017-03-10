В пятницу состоялось совместное заседание коллегии Минспорта и исполкома «Белорусской ассоциации гимнастики».

Как заявил министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко, в отечественной спортивной гимнастике нужны кардинальные перемены. По мнению чиновника, кризис, который случился в этом виде спорта в начале нынешнего века, слишком затянулся.

Открывая заседание, Александр Шамко напомнил, что белорусская школа спортивной гимнастики с середины прошлого века считалась одной из самых сильных в мире.

«Но все это, увы, в прошлом. Сегодня высокими результатами на международных соревнованиях наши гимнасты похвастаться не могут. Есть хорошая инфраструктура, с гимнастами работают квалифицированные тренеры (в том числе иностранные специалисты), задействован научный и медицинский потенциал, но должной отдачи пока нет», – сказал Шамко.